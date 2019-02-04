رياضة | جوميز يقود هجوم الهلال أمام الفتح في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوميز يقود هجوم الهلال أمام الفتح في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن زوران ماميتش، مدرب نادي الهلال السعودي، تشكيلة فريقه التي ستخوض لقاء الفتح مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة الـ18 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وجاءت تشكيلة الهلال السعودي كالتالي:
- حراسة المرمى: علي الحبسي
- خط الدفاع: محمد البريك، ميلوش ديجينك، علي آل بليهي، ياسر الشهراني
- خط الوسط: محمد كنو، عبدالله هطيف، كارلوس إدواردو
- خط الهجوم: أندريه كاريلو، نواف العابد، بافيتيمبي جوميز
وستنطلق مباراة الهلال والفتح على ملعب جامعة الملك سعود وذلك مساء اليوم الإثنين في تمام الساعة الـ5:20 بتوقيت مدينة القاهرة والـ6:20 بتوقيت مكة المكرمة.
ويحتل نادي الهلال حالياً المركز الأول في صدارة جدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة، بينما الفتح في المركز العاشر برصيد 22 نقطة.
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