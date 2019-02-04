رياضة | لاسارتي يستقر على خطة الأهلي أمام إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاسارتي يستقر على خطة الأهلي أمام إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الأوراجوياني مارتين لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الخطة وطريقة اللعب التي سيواجه بها نظيره إنبي، بالدوري العام.

ويفضل لاسارتي، تثبيت خطة مباراة سيمبا التنزاني الماضية، والاعتماد على طريقة 4-3-3، بعد رفضه العودة لتطبيق طريقة اللعب 4-2-3-1 نظرًا للأداء المتميز الذي قدمه لاعبي الفريق بالطريقة الأولى.

الأهلي، حقق فوزًا ساحقًا على نظيره سيمبا التنزاني، بخماسية نظيفة في المباراة التي أقيمت السبت الماضي، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي إنبي، مساء غدٍ الثلاثاء على ملعب بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.