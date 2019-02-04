رياضة | بيلجريني: أسعى للإنتقام من ليفربول لصالح فريقي السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيلجريني: أسعى للإنتقام من ليفربول لصالح فريقي السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مانويل بيلجريني، المدير الفني لفريق وت هام يونايتد الإنجليزي، على تطلع فيقه لتحقيق الفوز، أمام نظيره ليفربول، في المباراة التي تقام بينهما، اليوم في الساعة 10.00 مساءًا ببطلوة الدوري الإنجليزي.

وقال بيليجريني خلال تصريحات صحفية: "إن حققنا الفوز [على ليفربول] فسوف أكون سعيدًا لأجل النادي في المقام الأول؛ نريد تقديم أداءً جيدًا ضد مُتصدري الدوري".

وأضاف قائلاً: "بعد ذلك سيُسعدني إن استطعنا تقديم يد العون لمانشستر سيتي، فهذه ليست مشكلتنا لكنني وبالطبع مشجعًا لمانشستر سيتي أيضًا".