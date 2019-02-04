فرق الإنقاذ تعثر على حطام طائرة اللاعب إيميليانو سالا

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تمكنت فرق الإنقاذ في بريطانيا، من العثور على الطائرة المختفية والتي كان على متنها اللاعب الأرجنتيني، إيميليانو سالا، لاعب فريق كارديف سيتي الإنجليزي.

وكالة أنباء “رويترز” نقلت عن عالم بحار - يقود البحث عن طائرة خفيفة اختفت فوق القنال الإنجليزي وعلى متنها إيميليانو سالا والطيار ديفيد إيبوتسون - قوله: إنهم تمكنوا من تحديد موقع حطام الطائرة.

المهاجم الأرجنتيني البالغ من العمر 28 عاما، كان في طريقه من نانت في غرب فرنسا مع طياره الخاص لأول مشاركة له مع فريقه الجديد كارديف سيتي، عندما اختفت الطائرة فوق القنال الإنجليزي يوم 21 يناير الماضي.

عملية بحث عن الطائرة بتمويل خاص، كانت قد بدأت مجددا بعد أيام من قول المحققين إنهم عثروا على وسائد مقعدين على الساحل الفرنسي ربما أنهما من الطائرة.

العالم ديفيد ميرنز كتب تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” قال فيها: تم تحديد موقع حطام الطائرة التي كانت تقل إيميليانو سالا ويقودها ديفيد إيبوتسون.