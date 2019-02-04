انت الان تتابع تفاصيل خبر ريال مدريد يستعد لكلاسيكو الكأس بثلاثية في الليغا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 4 فبراير 2019 05:27 مساءً - أكد نادي ريال مدريد استعداده الكامل لمواجهة غريمه برشلونة في كأس الملك؛ بفوزه على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بثلاثية نظيفة، مساء الأحد، في المباراة التي أقيمت بين الطرفين على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن الجولة الـ22 من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم.

أنهى الفريق الملكي الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف أحرزه مهاجمه الفرنسي المتألق هذا الموسم كريم بنزيما، في الدقيقة الـ30.

وعزز الشابان البرازيلي والدومينيكاني؛ فينسيوس جونيور وماريانو دياز، النتيجة بإضافة الهدفين الثاني والثالث، في الدقيقتين الـ80 و91.

بهذا الفوز رفع فريق المدرب الأرجنتيني، سانتياغو سولاري، رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، بفارق 8 نقاط خلف برشلونة، في حين توقف رصيد ألافيس عند 32 نقطة بالمركز السابع.

ويحل ريال مدريد ضيفاً على برشلونة، الأربعاء المقبل، في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وفي مباراة ثانية ضمن الجولة ذاتها، تلقى أتلتيكو مدريد هزيمته الثانية في الدوري الإسباني لهذا الموسم بسقوطه أمام مضيفه ريال بيتيس بهدف نظيف.

جاء هدف الفريق الأندلسي في الدقيقة الـ65، من ركلة جزاء نفذها بنجاحٍ سيرخيو كاناليس، في حين فشلت جميع محاولات "الروخي بلانكوس" في تعديل الكفة.

وكان برشلونة قد تعثر في الجولة ذاتها بسقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه فالنسيا بهدفين لمثلهما، على ملعب "كامب نو".

بذلك، تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 44 نقطة بوصافة الترتيب، في حين ارتفع رصيد بيتيس إلى 32 نقطة بالمركز السادس.