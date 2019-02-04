شكرا لقرائتكم خبر عن فينيسيوس: عن مواجهة أياكس وبرشلونة.. ريال مدريد لا يخشي أحد والان مع التفاصيل

السعودية نيوز365_تحدث فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد الشاب عن سعادته البالغة بالحفاظ علي مقعد أساسي في تشكيل المدرب الأرجنتيني "سولاري"، وأضاف من الرائع الشعور بأهميتك كلاعب في ريال

مدريد.

وقال جونيور" اختلف مستوانا كثير منذ بداية 2019 عما كنا نقدمه في 2018.

وعن المواجهات القادمة لريال مدريد قال" أعلم أننا سنواجه فرق صعبة في الفترة المقبلة، مواجهة برشلونة، أياكس، أتليتكو مدريد، لكننا ريال مدريد أفضل فريق في العالم، ولا نخشي مواجهة أحد.

وعن علاقته بسولاري قال"هو مدرب صديق لنا كلاعبين، لقد سألني عن المركز المفضل لي وسمع مني كل شيء، هذه نقطة إيجابية تحسب له"