شكرا لقرائتكم خبر عن نائب برشلونة يعلق على مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو والان مع التفاصيل

الخليج 365- تحدث جوردي ميستري نائب نادي برشلونة الإسباني عن مواجهة ريال مدريد يوم الاربعاء المقبل في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا. وقال ميستري في تصريحاته اليوم: نفضل دائما مواجهة ريال مدريد، ولكننا كنا نأمل في خوض لقاء الإياب على ملعب الكامب نو. وعن احتمالية مواجهة الريال بدوري ابطال أوروبا قال: أود مواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا وبالطبع سنفوز.

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