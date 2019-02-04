الخطيب يُعلن تشكيل «هيئة طبية» في الأهلي لتفادي أزمة الإصابات

قرر محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، تشكيل “هيئة طبية” وجاء ذلك بعد دراسة ظاهرة تكرار الإصابات بالفريق خلال الفترة الأخيرة.

ويعاني فريق الكرة بالأهلي من كثرة الإصابات التي تضرب لاعبي الفريق وتكرارها، مما جعل مجلس الإدارة بالنادي يدرس الأمر بكل جوانبه لكي يتم تفادي هذا الأمر مستقبلا.

ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للأهلي، فإن الخطيب، شكل “هيئة طبيبة” برئاسة الدكتور أحمد عبدالعزيز كبير أطباء العظام في مصر والعالم وعضوية كل من الدكتور ياسر المليجي، أستاذ إصابات الكتف، والدكتور أحمد خليف أستاذ إصابات الكاحل، وينضم إليهم أستاذ قلب وأوعية دموية؛ وذلك لتطوير المنظومة الطبية بالفريق.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي، أن دراسة ملف اصابات الفريق، بعد اجتماعات متكررة بين الخطيب وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي، وبحث الأمر مع الجهاز الطبي والعديد من المتخصصين في مجال إصابات الملاعب والتأهيل، تبين أن تلاحم المواسم لمشاركاته المتعددة والمشاركة محليا وأفريقيا، وعدم وجود وقت كاف للراحة ولفترة الإعداد، من أبرز أسباب الإصابات في الفترة الأخيرة.

وجاء قرار الخطيب بتشكيل الهئية الطبية، للتنسيق مع الجهاز الطبي بالفريق، على أن تكون هناك رعاية متكاملة للاعب المصاب من كافة الاتجاهات، بما يضمن عدم تكرار الإصابة وتقليص فترة العلاج.

واجتمع الخطيب مع اللجنة الطبية في حضور مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق وسيد عبدالحفيظ، وخالد محمود طبيب الفريق، لوضع آلية العمل خلال المرحلة المقبلة بما يحقق الأهداف المرجوة ويوفر للفريق الحماية الطبية والتأهيل المتميز للمصابين.

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