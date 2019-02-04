شكرا لقرائتكم لا كرامة لنبي في وطنه.. مركز شباب محمد صلاح يتحول لمأوي الحيوانات الضالة المفترسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسيطر حالة من الإهمال علي مركز شباب نجريج، والذي قرر اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية، اطلاق اسم النجم الصري محمد صلاح عليه، وذلك عقب مساهمة اللاعب في صعود منتخب مصر لنهائيات كأس العالم بروسيا .

وتحول ملعب مركز شباب محمد صلاح الي مأوي للكلاب والقطط الضالة، بالاضافة الي قيام عدد من المنازل المجاورة بمركز الشباب بإلقاء القمامة داخل الملعب الخاص بمركز الشباب.

وبدأ أهالي وشباب قرية نجريج مسقط رأس النجم المصري محمد صلاح، في ارسال خطابات الي المهندس أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة للمطالبة بضرورة التدخل من اجل انقاذ الملعب الذي شهد سطوع موهبة محمد صلاح عندما كان لاعبا بناشئي مركز شباب نجريج .

من جانبه، أكد محمد اسماعيل وكيل وزراة الشباب والرياضة بالغربية، أن الفترة القادمة ستشهد عملية تطوير شاملة للمركز مؤكدا ان ملعب مركز شباب نجريج دخل خطة التنجيل الخاصة بملاعب مراكز شباب الغربية والتي سيتم الانتهاء منها قبل منتصف العام الحالي .