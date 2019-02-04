شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موقعة السويس.. التاريخ ينحاز للمصرى أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الخامسة مساء اليوم فريق المصرى البورسعيدى مع الاتحاد السكندرى، فى الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى باستاد السويس.

وسبق والتقى الفريقان قبل لقاء اليوم 114 مرة، فى مسابقة الدورى، وتميل الكفة للاتحاد أمام المصرى، حيث فاز زعيم الثغر فى 46 مباراة مقابل 31 فوزا للفريق البورسعيدى.

وعلى مستوى التعادلات، تعادل الفريقان فى 37 مباراة، منها 14 سلبيا و23 إيجابيا، ورغم ذلك سجل المصرى عددا كبيراً من الأهداف فى شباك الفريق السكندرى وصل لـ134 هدفا، بينما أحرز زعيم الثغر 112 هدفا فى مرمى الفريق البورسعيدى.

أول مباراة جمعت الفريقين كانت عام 1948 وفاز فيها الفريق البورسعيدى بثلاثية للضظوى مقابل هدف، بينما أخر مباراة أقيمت فى أغسطس الماضى وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما.