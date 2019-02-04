اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة المصرى والمقاصة باستاد السويس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة إقامة مباراة المصرى ومصر المقاصة فى الأسبوع الـ 22 لدورى القسم الأول، المحدد لها الخميس 14 فبراير الجارى، باستاد الجيش بالسويس بدلا من الإسماعيلية، والذى سيغلق استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر.
وكان اتحاد الكرة قرر نقل مباريات المصرى المقبلة بالدورى إلى استاد الجيش بالسويس، على أن تقام مباريات الإسماعيلى على استاد جهاز الرياضة العسكرى.
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