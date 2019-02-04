7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 4 فبراير 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، اتحاد الكرة يدرس إيقاف حازم إمام "مباراتين" بعد الطرد أمام المقاصة، منتخب مصر يتابع 5 لاعبين مصريين فى قطر.

يدرس اتحاد الكرة إيقاف حازم إمام، لاعب الزمالك، مباراتين بعد طرده فى المباراة الأخيرة بالدورى أمام مصر المقاصة مباشرة.

كلف خافيير أجيرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، هانى رمزى مدرب مساعد المنتخب بالسفر إلى اليونان خلال الأيام القليلة المقبلة، لمتابعة اللاعبين المصريين المحترفين هناك.

شدد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على رفضه تماماً مناقشة فكرة إلغاء الدورى العام تزامناً مع استضافة مصر أمم أفريقيا 2019.

احتوى الجهاز الفني للأهلي بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي حالة الغضب العارمة التى أنتابت ثلاثى الأهلى أحمد الشيخ وصالح جمعة وعمرو جمال، بعد تجاهل قيدهم بالقائمة الافريقية .

حدد الجهاز الفنى للأهلي، بقيادة مارتن لاسارتى، التاسع من فبراير الجارى موعدًا للسفر إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا المحدد لها يوم 12 من الشهر ذاته فى الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

تأهلت البطلة المصرية نور الطيب المصنفة الرابعة عالميا، إلى الدور النهائى ببطولة كليفلاند كلاسيك المفتوحة لسيدات الاسكواش، والتى تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، 5 لاعبين مصريين محترفين فى قطر تحت المنظار، وعلى رأسهم مصطفى محمد لاعب فريق السيلية القطرى وأحسن مدافع فى الدورى القطرى لتدعيم خط دفاع كتيبة الفراعنة.