شكرا لقرائتكم خبر عن بطولة مصر الأهلية للكانوى والكياك منتصف فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد اتحاد الكانوى والكياك، برئاسة محمد السكرى، منتصف فبراير الجارى موعدا لاقامة بطولة مصر الأهلية للعبة. وتقام البطولة فى مجرى النيل بالقاهرة على مدار يومين هما 15و16 فبراير الجارى. ويشارك فى البطولة 13هيئة رياضية هى المقاولون العرب والمصري للتجديف ويخت الجيزة و الكشافة البحرية و الصيد بالإسكندرية واليونانى والأهلى السكندرى والبنك الاهلى بالإسكندرية و طلائع الاسطوال بالإسكندرية و نادى تجديف الأقصر و نادى تجديف اسوان و نادى تجديف بورسعيد و السلام البحرى. على جانب اخر شارك اتحاد الكانوى والكياك فى احتفالات مصر بعيد الشرطة رقم 67 وذلك تقديرا لدور رجال الشرطة وتضحياتهم فى سبيل الوطن .

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