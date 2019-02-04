ناجي: قد نضم "وجه جديد".. ومندهش من انتقاد جنش والشناوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة عمر:

أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني أنه يتابع خمسة أو ستة حراس مرمى خلال الفترة الأخيرة لافتًا إلى أن عامر عامر دخل في حساباته بعد الأداء الجيد الذي ظهر عليه مؤخرًا.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت قال ناجي: "نتابع جميع حراس المرمى في الدوري، عامر عامر دخل في حساباتنا خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف: "على تواصل باستمرار مع محمد الشناوي ومحمود عبد الرحيم جنش، مندهش من الطاقة السلبية التي يتم بثها ضد اللاعبين".

وتابع: "كل حراس المرمى في العالم لهم أخطاء، ووارد أن يقع الحارس في بعض الأخطاء، الشناوي كان أفضل لاعب في مباراة أوروجواي بكأس العالم، كما شارك عصام الحضري صاحب الـ45 عامًا في مباراة السعودية وتألق".

وعن ضم حراس مرمى جدد لقائمة المنتخب خلال المعسكر المقبل قال: "من الوارد أن نضم وجوه جديدة، عامر عامر يقدم مستويات جيدة خلال الفترة الأخيرة".