"ماشيين اليوم بيومه".. اتحاد الكرة يوجه رسالة للأندية قبل اجتماع تحديد مصير الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد ثروت سويلم، المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الموسم الحالي له ظروف استثنائية، ونظام الـ"قص واللزق" هو الأمثل لكي يستمر.

ومن المقرر أن يجتمع مسؤولو أندية الدوري الممتاز مع مجلس إدارة اتحاد الكرة يوم الأربعاء المقبل، لبحث أزمة مؤجلات الدوري ومصير المسابقة.

وأشار سويلم، في تصريحات لراديو "أون سبورت" إلى أن "الأمور لن تسير بالفتونة وفتحة الصدر، نحن نسير وفقا للظروف المحيطة بنا، هناك عوامل كثيرة تؤثر على جدول الدوري، وهناك أمور تخص الجهات الأمنية يجب الالتزام بها".

وتابع: "الموسم الماضي، جدول الدور الأول كان منتظما، وحدثت أزمات الدور الثاني بسبب مشاكل المشاركات القارية للأندية، الموسم الحالي منذ بدايته تم إخطار الأندية بصعوبة الموسم، ووضعنا مقترحات رفضتها الأندية، وقالوا إنهم موافقون على اللعب كل 3 أيام".

وصرح: "لا أعلم لماذا توجد اعتراضات وأزمات في الوقت الحالي، الجميع وافق، واتفق على كل الأمور، وليس دفاعًا عن عامر حسين، لكنه لا يوجد أي حلول سوى ما يفعله بالجدول، ماذا يفعل عندما يُطلب منه تأجيل مباريات في أوقات صعبة".

واختتم: "أن نسير اليوم بيومه الموسم الحالي هو الحل الأمثل لكي تستمر المسابقة في ظل الارتباطات القارية للأندية والعربية بجانب استضافتنا لفعاليات أمم أفريقيا 2019، والأمور سوف تتحسن الموسم المقبل، على الجميع تحمل الوضع الصعب".