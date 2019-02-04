ماذا قال جروس للاعبي الزمالك بعد الهزيمة من جورماهيا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

طالب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك لاعبيه بغلق صفحة الخسارة أمام جورماهيا الكيني في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية.

وكان الزمالك قد حل ضيفًا على نظيره الكيني في افتتاح الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية وخسر برباعية مقابل هدفين.

وحرص جروس على عقد جلسة مع لاعبي الفريق في فندق الإقامة بكينيا طالبهم خلالها لغلق صفحة المباراة، والتركيز فيما هو قادم بداية من مباراة نجوم اف سي بالدوري والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ21، كما أكد السوسيري للاعبيه أنه مازالت أمامهم خمس مباريات يستطيعون من خلالها التأهل لربع النهائى بالكونفيدرالية.

ومن المقرر أن تعود بعثة الفريق إلى القاهرة صباح غد الثلاثاء قادمة من كينيا على أن يؤدي الفريق تدريبه اليوم على أحد الملاعب القريبة من فندق إقامة الفريق استعدادا للقاء النجوم.