طبيب الأهلي يزف أنباء سارة للجماهير بشأن أزارو

قطع وليد أزارو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، شوطا كبيرا في طريق العودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي، والاستعداد للدخول في المباريات الرسمية، بعدما أبعدته إصابة العضلة الضامة، عن المشاركة الجماعية، وغاب عن المواجهات الأخيرة مع الفريق. وأكد الجهاز الطبي بالنادي أن أزارو سيعود للمشاركة في المران الجماعي عقب مباراة «سيمبا» التي تقام في تنزانيا يوم 12 فبراير الجاري، في رابع جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا. ويخوض أزارو، المرحلة الأخيرة من التأهيل، تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي، وبدأ اللاعب تنفيذ تدريبات بالكرة. ويلتقي الأهلي مع إنبي غدا الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، والمؤجلة من الأسبوع الثالث عشر في بطولة الدوري الممتاز.

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