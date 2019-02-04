شكرا لقرائتكم خبر عن ريدناب محذراً محمد صلاح: لا أحد يستطيع منافسة فان ديك هذا الموسم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - يلاحق الهولندى فيرجيل فان ديك، مدافع ليفربول محمد صلاح للمنافسة على لقب أفضل لاعب فى إنجلترا هذا الموسم، والذى فاز به اللاعب المصري الدولي محمد صلاح الموسم الماضي، مع كونه أيضًا هداف البطولة برصيد 32 هدفًا.

ويترأس صلاح قائمة هدافي البريميرليغ هذا الموسم برصيد 16 هدفًا، في ظل ملاحقة الغابوني بيير أيمريك أوباميانغ لاعب آرسنال، بـ15 هدفًا، ثم هاري كين وسيرجيو أغويرو، نجمي توتنهام والسيتي، على الترتيب برصيد 14 هدفًا

وقال هاري ريدناب، المدرب الإنجليزي السابق لعددا من الأندرية الإنجليزية، أبرزها بورنموث وتوتنهام، إن فان دايك هو الأقرب حتى الآن للفوز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا هذا الموسم.

وأضاف ريدناب: “لا يمكن لأحد أن ينافس فان دايك حاليًا، لقد أصبح صخرة دفاعية لا غنى عنها في ليفربول، وأصبح عنصرًا لا غنى عنه في حلم ليفربول لاستعادة لقب البريميرليغ بعد غياب 29 عامًا”.

وتابع: “يجب أن يحذر محمد صلاح من أن زميله في ليفربول فان دايك أصبح يمثل خطرًا عليه، لأنه يقترب من خطف اللقب الذي فاز به المصري الدولي الموسم الماضي عن جدارة”.

والجدير بالذكر أن فان ديك لعب مع الريدز 52 مباراة، خرج فيها ليفربول بشباك نظيفة في 26 لقاء، وكان للاعب دور مميز وحيوي في تعزيز دفاعات الريدز

ويواجه، ليفربول فريق وست هام يونايتد، مساء اليوم الاثنين، على ملعب لندن الأولمبي، في المرحلة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويترأس ليفربول قمة المسابقة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، والذي حقق فوزًا كبيرًا على آرسنال 3-1، أمس الأحد، على ملعب الاتحاد، ليضيق الخناق على الريدز

وتشتعل المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي، حامل اللقب، الذي يرغب في الحفاظ على لقبه، في حين يحلم ليفربول باستعادة البطولة الغائبة عن آنفيلد منذ عام 1990.