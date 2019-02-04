انت الان تتابع عصام عبد الفتاح يحذر من كارثة جديدة في الكرة المصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١٠ م

حذر عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام وعضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، من وقوع كارثة جديدة بالكرة المصرية مثل كارثة بورسعيد والدفاع الجوي، وقال رئيس لجنة الحكام في تصريحات تليفزيونية اليوم الإثنين، إن تصريحات مسئولي الأندية لا بد أن تتحلى بالهدوء منعًا لإثارة الفتنة بين الجماهير في الوقت الحالي. وأكد عصام عبد الفتاح خلال تصريحاته أن التحكيم ليس الحلقة الأضعف في منظومة كرة القدم بمصر وأن لجنة الحكام تدافع عن أبنائها بقوة من أجل الحفاظ على مستوى التحكيم في مصر.

وشهدت الساحة الرياضية خلال الفترة الأخيرة جدلًا واسعًا بسبب ما يعرف بمؤجلات مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حيث وجه عدد من الأندية تساؤلات عن عدم لعب الفريق الأحمر مبارياته المؤجلة بانتظام وعدم المساس بتوقيت المباريات للفريق من قبل لجنة المسابقات، برئاسة عامر حسين. يذكر أن لجنة الحكام