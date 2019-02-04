انت الان تتابع الأهلي يعلن موعد عودة الثلاثي المصاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٠٤ فبراير ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

يعود أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للمشاركة في المران الجماعي، خلال الأسبوع الجاري، بعد استكمال برنامجه التأهيلي الذي يخضع له في ملعب التتش، وبدأ فتحي، في الجري حول الملعب، في خطوة جديدة ضمن برنامجه العلاجي والتأهيلي، إلى جانب التدريبات في «الجيم» التي يؤديها بشكل منتظم داخل النادي، وبات قريبا من المشاركة في المران الجماعي؛ بعدما تعرض «الجوكر» إلى إصابة في العضلة الأمامية، خلال مشاركته في مباراة الداخلية بالدوري، وبات قريبا من المشاركة في التدريبات الجماعية في غضون أربعة أيام.

كما قطع وليد أزارو، مهاجم الفريق، شوطا كبيرا في طريق العودة من جديد للمشاركة في المران الجماعي، والاستعداد للدخول في المباريات الرسمية، بعدما أبعدته إصابة العضلة الضامة، عن المشاركة الجماعية، وغاب عن المواجهات الأخيرة مع الفريق. وأكد الجهاز الطبي بالأهلي أن أزارو سيعود للمشاركة في المران الجماعي عقب