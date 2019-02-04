شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات خفيفة للاعبي الزمالك الأساسيين أمام جورماهيا.. وقوية للبدلاء والمستبعدين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراه جورماهيا الكيني، أمس الأحد، في الكونفيدرالية، تدريبات خفيفة بحديقة الفندق الذي يقيم فيه الفريق في كينيا، وذلك تحت إشراف شيخ بوزيان، مدرب الأحمال، وأيمن عبدالعزيز، مدرب الفريق.

كما قام السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للزمالك، باصطحاب باقي اللاعبين إلى ملعب أوتيلي، الذي يبعد عن فندق الإقامة بنحو 6 كيلومترات، لأداء مران قوي.

ويستعد الزمالك للعودة من كينيا بعد خوض مباراة جورماهيا الكيني في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية، والتي خسرها الفريق بنتيجة «4-2».