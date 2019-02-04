إيسكو بديلا لباولو ديبالا في اليوفينتوس

وجه نادي يوفنتوس الإيطالي أنظاره الى ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع عدد من اللاعبين خلال الفترة المقبلة لتعويض رحيل الأرجنتيني باولو ديبالا عن الفريق .

وقد تعاقد نادي يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادمًا من ريال مدريد الإسباني لتدعيم الخط الهجومي للسيدة العجوز .

وعلى ما يبدو أن صفقة التعاقد مع أحد أفضل لاعبي كرة القدم في التاريخ لم تؤت بثمار كافية لدى الفريق، فعلى الرغم من أداء رونالدو القوي واستمراره في تسجيل الأهداف لصالح فريقه، إلا أن أداء الفريق ككل لم يكن كافي لعبور «البيانكونيري» إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، هذا بالإضافة إلى التعادل في المباراة الأخيرة بالدوري الإيطالي.

وفي ظل هذا الوضع، أشارت صحيفة «توتوسبورت» الإيطالية إلى أن الأرجنتيني باولو ديبالا قد يرحل عن «السيدة العجوز» الصيف المقبل، وأن وجهته التالية قد تكون إما لريال مدريد أو غريمه أتلتيكو مدريد.

واستمرارًا لمسلسل احتمالية رحيل ديبالا وإيجاد بديل له، أضافت الصحيفة الإيطالية إلى أن إدارة «البيانكونيري» تواصلت بالفعل مع نظيرتها الإسبانية لبحث إمكانية الحصول على خدمات الكولومبي خاميس رودريجيز الذي ستنتهي إعارته مع بايرن ميونيخ الألماني في شهر يونيو المقبل.

ويبدو أن لاعب الوسط الكولومبي ليس هو لاعب «المرينجي» الوحيد على رادار يوفنتوس، إذ أشارت تقارير صحفية إلى أن البرازيلي مارسيلو، ظهير أيسر ريال مدريد، قد يلحق بزميله السابق كريستيانو رونالدو مقابل 45 مليون يورو، هذا بالإصافة إلى رغبة «السيدة العجوز» في التعاقد مع إيسكو.

وعلى الرغم من الأنباء التي تؤكد اهتمام الإدارة الإيطالية بالحصول على خدمات الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد، إلا أن التقارير الصادرة في هذا الشأن تُشير إلى أن الإدارة الإسبانية ليست على استعداد للدخول في مفاوضات .