يرغب إيسكو في العودة إلى تشكيلة الفريق الأساسية بريال مدريد لكي ينضم إلى قائمة منتخب إسبانيا التي ستشارك في بطولة أمم أوروبا المقبلة

يمر الإسباني إيسكو، لاعب ريال مدريد، بأسوء فتراته على الإطلاق رفقة الفريق الابيض، إذ ابتعد اللاعب عن المشاركة في تشكيلة «المرينجي» الأساسية بالكثير من المباريات، هذا بالإضافة إلى عدم استدعائه إلى قائمة الفريق في مباريات أخرى.

ويبدو أن هذا الأمر أثار غضب اللاعب بشكلٍ كبير، إذ إنه ليس معتاد على مثل تلك الأمور، حيث كان أساسي في تشكيلة الإسباني جولين لوبيتيجي والفرنسي زين الدين زيدان الأساسية، ولكن بعد رحيل هذا الثنائي وتولي الأرجنتيني سانتياجو سولاري مهمة قيادة الفريق عمل على تجاهل اللاعب وعدم الاعتماد عليه.

وفي هذا السياق أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن إيسكو توجه منذ عدة أسابيع إلى سولاري وطلب منه تفسيرًا لما يحجث معه، ولكنه لم يجد سوى الصمت فقط.

وأمام موقف اللاعب السيء، أكدت بعض التقارير إلى أن هناك عدد من الأندية الأوروبية الكبرى ترغب في الحصول على خدمات لاعب وسط هجوم ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

يوفنتوس وتشيلسي ومانشستر سيتي يتصارعون على إيسكو

وفي هذا السياق أبرزت صحيفة «راي سبورت» الإيطالية تحركات نادي يوفنتوس الحالية لكي يكون أول نادي ينهي صفقة التعاقد مع اللاعب، إذ يُدرك جيدًا اهتمام مانشستر سيتي وتشيلسي الإنجليزيان باللاعب، وأنهم يرونه أن إيسكو أحد الصفقات الهامة لديهما وأنهما مستعدان لدفع مبالغ مالية كبيرة لريال مدريد من أجل الحصول على خدمات اللاعب.

وأضافت التقارير إلى أن وكيل أعمال اللاعب يستمع إلى العروض المقدمة لموكله، وأنهما على استعداد لتغيير الأجواء في الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن إدارة ريال مدريد لا تستبعد هي الأخرى الدخول في مفاوضات من أجل رحيل اللاعب، ولكن هذا قد يحدث إذا ما وصل له عرض تُقدر قيمته بـ 80 مليون يورو.

ويرغب إيسكو في العودة إلى تشكيلة الفريق الأساسية لكي ينضم إلى قائمة منتخب إسبانيا التي ستشارك في بطولة أمم أوروبا المقبلة، إذ يعي اللاعب جيدًا أن ابتعاده عن المشاركة يُهدد استدعائه من قبل لويس إنريكي في القوائم المقبلة.