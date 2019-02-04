تعرف على أغلى 5 دوريات أفريقية.. وصدارة الدوري المصري

دائمًا ما تلقي الصحافة الضوء على الدوريات الأوروبية والعالمية، فضلًا لما تتمتع به من قوة كبيرة وتمتلئ بالنجوم الأبرز والأغلى في العالم، وهنا إليك أغلى 5 دوريات في إفريقيا

الشعبية والقوة المالية.. باتت الحكم الأول لأي رياضة في العالم، وكرة القدم هي التي تتربع على عرشها، وباتت كرة القدم مهنة وصناعة أكثر منها هواية مثلما يعرف الجميع.

وفي السنوات الماضية بدأ مسئولو الدوريات حول العالم بتوجيه الدعم المالي الكبير لزيادة قوة دورياتهم، والتعاقد مع اللاعبين الكبار لقيادة الفرق، وأيضًا بيع بث المباريات بمبالغ هائلة، كي تزيد من المشاهدات والجماهير.

ودائمًا ما تلقي الصحافة الضوء على الدوريات الأوروبية والعالمية، فضلًا لما تتمتع به من قوة كبيرة وتمتلئ بالنجوم الأبرز والأغلى في العالم.

ولكن في السطور التالية نلقى الضوء على أغلى 5 دوريات في إفريقيا بالترتيب كالتالي :

1-الدوري المصري الممتاز أغلى دوري في إفريقيا

الدوري المصري الممتاز هو حتى الآن أغنى دوري كرة قدم في إفريقيا في الوقت الحالي، واستمرت الأندية الكبرى مصر أمثال الأهلي والزمالك والإسماعيلي ومع دخول بيراميدز في القوة المالية لتلك الأندية، لترتفع قيمة الدوري حاليًا إلى 143.87 مليون جنيه إسترليني.

والدوري ينشط فيه 18 ناديًا و562 لاعبًا ونسبة 13.5 لاعبًا أجنبيًا.

2-الدوري المغربي «بطولة برو»

الرجاء الرياضي الرجاء الرياضي

يعد الدوري المغربي «بطولة برو»، أحد مراكز القوة في كرة القدم الإفريقية، حيث يضم 16 ناديًا و461 لاعبًا.

وأفرز الدوري المغربي العديد من النجوم مثل مهدي بن عطية لاعب يوفنتوس المعروف والمنتقل إلى الدوري القطري، وأشرف حكيمي لاعب بوروسيا دورتموند وريال مدريد.

وتبلغ قيمة الدوري المغربي، حاليًا 134.28 مليون جنيه إسترليني.

ومن الأندية الأكثر شعبية في البلاد هو الرجاء الرياضي، والوداد وغيرها من الأندية المغربية المعروفة بباعها الطويل في القارة السمراء.

3-دوري جنوب إفريقيا «ABSA»

ماميلودي صن داونز ماميلودي صن داونز

ليس هناك شك في أن الدوري الممتاز الجنوب إفريقي لكرة القدم ABSA هو الأكثر شعبية في القارة.

يرجع ذلك لأنه يتم بثه لمعظم الأفارقة على قنوات سوبر سبورت المفتوحة، بجانب، كما يعد هو الدوري الأكثر تنظيمًا واحترافاً في القارة.

جميع الأندية تلعب في الملاعب الجميلة التي خلفها كأس العالم 2010.

ومع ذلك ، عندما يتعلق الأمر بالقيمة ، تحتل ABSA Premiership المركز الثالث في القائمة بتقييم 130.91 مليون جنيه إسترليني.

وتعتبر النوادي الأكثر شعبية في الدوري هي كايزر تشيفس وأورلاندو بايرتس. ومن الأندية الأبطال والذين نجحوا في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هم ماميلودي صن داونز وسوبر سبورت يونايتد.

ويضم الدوري 16 ناديًا ، بهم 535 لاعبًا ، ولديه 20٪ من اللاعبين الأجانب.

4-الدوري التونسي «ليج 1 برو»

أعلى منافسة في تونس تسمى الدوري التونسي للمحترفين «ليج 1 برو»، والنادي الأكثر شعبية في البلاد هو الترجي الرياضي.

النادي توج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عام 2018، والدوري لديه 14 فريق يضمون 423 لاعب.

يحتل الدوري التونسي المركز الخامس في أغلى الدوريات الإفريقية، بـ 81.32 مليون يورو.

5-الدوري الجزائري الأول «ليج بورفيشنال 1»

الدوري الجزائري يسمى بدوري المحترفين الأول، ويتكون من 16 فريق يضمون 436 لاعبًا، منهم 7.8 بالمئة أجانب.

ويفرز دائمًا الدوري الجزائري العديد من النجوم مثل ياسين براهيمي ورياض محرز الذين يلعبون حاليًا لأفضل أندية أوروبا.

ويتساوى الدوري الجزائري في قيمته السوقية مع نظيره التونسي بـ 82.31 مليون جنيه إسترليني.