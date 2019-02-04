انتحار لاعب كرة يد المنتخب الصربي

قام لاعب كرة اليد الدولي الصربي نوفاك بوسكوفيتش، بالإنتحار بعدما أطلق على نفسه رصاصة في الرأس اليوم الإثنين، في منزل العائلة بمدينة كرفينكا (شمال صربيا)، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية،.

وأوضحت صحيفة (بوليتيكا) إلى أن بوسكوفيتش صاحب الـ29 عاما قد أنهى حياته بسلاح كان يمتلكه بطريقة قانونية، مضيفة أن التحريات ستكشف أسباب قيامه بهذا الأمر.

وبدأ اللاعب مسيرته الاحترافية في كرفينكا، حيث شارك في صربيا مع فرق فرباس وبريبوج ثم فريق تاتابانيا المجري ودينامو دي بوخارست الروماني، وغيرها.

وكانت آخر مشاركة له مع المنتخب الوطني الصربي لكرة اليد في البطولة الأوروبية عام 2016.

ووفقا لصحيفة (نوفوستي)، فقد وقع الحادث مساء أمس الأحد في فناء منزله، الذي كان يعيش فيه مع زوجته وابنته ذات الستة أشهر.