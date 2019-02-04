الفواز: تزكية عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيساً للجنة الأولمبية تؤكد دوره في الحراك الرياضي

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)بارك رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم قصي الفواز، لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بمناسبة تزيكته برئاسة اللجنة الأولمبية العربية السعودية.
وأكد الفواز أن ثقة الجمعية العمومية بتزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل جاءت لتؤكد الدور المنتظر منه في دعم الحراك الرياضي بكافة اتحاداته وألعابه، لما يتمتع به الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل من كفاءة وحسن قيادة وملامسة لواقع الحركة الأولمبية.
وأشار رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم إلى ثقته بأن تزكية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ستشكل انطلاقة قوية للجنة الأولمبية السعودية، لتدخل من خلالها مرحلة مميزة في تاريخها على المستويين المحلي والدولي.
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