شكرا لقرائتكم العثور على الجثة الأولى في حطام طائرة سالا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رصد محققون بريطانيون، الاثنين، جثة في صور تحت الماء لحطام الطائرة التي كان على متنها لاعب كرة القدم الأرجنتيني إيميليانو سالا والطيار دافيد إيبوتسون، التي اختفت قبل أسبوعين فوق البحر على بعد نحو 20 كلم شمال جزيرة جورنسي.

وقال فرع التحقيق في الحوادث الجوية في بيان: "بشكل مأساوي وفي لقطات فيديو (من السيارة التي تعمل عن بعد)، رأينا راكبا واحدا بين الحطام" ولم يحدد حتى الآن إن كانت الجثة تخص اللاعب أو الطيار.

وعثر الأحد على ركام الطائرة التي تحطمت في حادث مأساوي أودى بحياة لاعب الدوري الإنجليزي الممتاز إيميليانو سالا، وأجرت السلطات البريطانية عملية للتحقق من الاكتشاف.

وبحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، فإن طائرة اللاعب الراحل جرى العثور عليها في عرض البحر، قبالة جزر القنال الإنجليزي التي تفصل جنوب إنجلترا عن الشمال الفرنسي.

وتمت الاستعانة بقارب بحث خاص استأجرته عائلة اللاعب الراحل وساهم متبرعون في تمويله، أما الحطام فتم تحديد موقعه، صباح الأحد.