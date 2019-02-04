شكرا لقرائتكم ريال مدريد يستعد للكلاسيكو بثلاثية في مرمى ألافيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن ريال مدريد جاهزيته لمواجهته المرتقبة مع منافسه العتيد برشلونة يوم الأربعاء القادم في بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما حقق انتصاره الرابع على التوالي في بطولة الدوري الإسباني، بفوزه 3 - صفر على ضيفه ألافيس يوم الأحد في المرحلة الثانية والعشرين للمسابقة.

وارتفع رصيد الريال إلى 42 نقطة في المركز الثالث، بفارق ثماني نقاط خلف برشلونة المتصدر، فيما توقف رصيد ألافيس، الذي تلقى خسارته الثامنة في البطولة هذا الموسم والثالث على التوالي، عند 32 نقطة في المركز السابع.

وجاء فوز الريال بأقل مجهود، حيث قام مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري باستبدال أوراقه الرابحة كريم بنزيمه وجاريث بيل وفينيسيوس جونيور من أجل منحهم أوفر قسط من الراحة لهم قبل اللقاء المنتظر مع برشلونة بملعب "كامب نو"، معقل الفريق الكتالوني، في ذهاب الدور قبل النهائي لكأس الملك.

وواصل بنزيمة تألقه اللافت في الفترة الأخيرة، بعدما افتتح التسجيل للريال في الدقيقة 30، مسجلا هدفه السادس في آخر أربع مباريات للفريق الملكي بمختلف المسابقات. وأضاف فينيسيوس جونيور الهدف الثاني للريال في الدقيقة 80، فيما تكفل (البديل) ماريانو دياز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويأتي هذا الفوز، ليعيد الريال بعضا من حظوظه في صراع المنافسة على لقب الدوري الإسباني، التي يحلم الفريق الأبيض بإعادتها إلى خزائنه، بعدما فقدها في الموسم الماضي لمصلحة برشلونة.