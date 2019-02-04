شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة العباسية.. 7 أرقام لـ"بيراميدز والداخلية" فى الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير المتابعة للدورى المصرى المواجهة المرتقبة فى السابعة والنصف مساء اليوم الاثنين بين فريقى بيراميدز والداخلية على ملعب استاد كلية الشرطة بالعباسية. ويسعى فريق بيراميدز للحصول على الثلاث نقاط بعدما تعادل أمام الزمالك فى آخر ظهور بالدورى، مثله فريق الداخلية الذى تعادل مع الإنتاج الحربى بهدفين. ويرصد الخليج 365 7 أرقام لـ"بيراميدز والداخلية" فى الدورى الممتاز بالجدول التالى:

بيراميدز و الداخلية

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