سوبر كورة .. خطر جديد يواجه مصابى الأهلى ويهدد مستقبلهم الكروى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجر مصدر بالنادى الأهلى مفاجأة من العيار الثقيل تتعلق باللاعبين المصابين داخل صفوف الفريق، خاصة أنها تهدد مستقبلهم الكروى على المستطيل الأخضر. المصدر كشف فى تصريحات خاصة عن اتباع طرق خاطئة فى عملية تأهيل وتجهيز اللاعبين المصابين للمشاركة فى المباريات، موضحًا أن هذه الطرق تمثل خطرًا على حياتهم ومستقبلهم مع كرة القدم. للمزيد من التفاصيل على الرابط التالي:

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