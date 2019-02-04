شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. المصرى يتعادل مع الاتحاد فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الاتحاد السكندرى مع نظيره المصرى، فى الخامسة مساء اليوم، فى الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدورى باستاد الجيش بالسويس.

وقبل مواجهة اليوم كانت آخر مباراة جمعت الفريقين يوم 25 أغسطس الماضى فى الجولة الرابعة من مسابقة الدورى، وانتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل منهما.

أحرز الأهداف كل من أحمد شكرى وعمرو موسى للمصرى، بينما سجل للاتحاد محمد ناجى جدو ورزاق سيسيه.