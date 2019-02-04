شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يقسم لاعبى الزمالك بين الفندق والملعب فى المران الأخير بكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض لاعبو الزمالك الذين شاركوا فى مباراة جورماهيا الكيني أمس فى الكونفدرالية تدريبات خفيفة بحديقة الفندق الذى يقيم فيه الفريق فى كينيا، تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال وأيمن عبد العزيز مدرب الفريق.

فيما اصطحب السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك، باقى اللاعبين إلى ملعب أوتيلى الذى يبعد عن فندق الإقامة بنحو ستة كيلو مترات لأداء مران قوى.

ويستعد الزمالك للعودة إلى القاهرة من كينيا غداً الثلاثاء، بعد الخسارة من جورماهيا الكينى، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية، ويستعد الزمالك لمواجهة نجوم إف سى فى المباراة التى ستقام السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الـ21 بالدورى.