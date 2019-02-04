قبل ساعات من مواجهة وست هام.. جائزة جديدة لصلاح

كتب: ضياء السقا

فاز محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الإثنين، بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج، عن شهر يناير، من رابطة اللاعبين المحترفين.

ويأتي فوز النجم المصري بالجائزة للمرة الثانية على التوالي، بعد أن حصدها في شهر ديسمبر، بعدما سجل خلاله 6 أهداف وصنع 4، في 7 مباريات خاضها مع ليفربول في الدوري.

وتفوق صلاح في يناير على كل من ثلاثي مانشستر يونايتد الإسباني ديفيد دي خيا، والفرنسي بول بوجبا والإنجليزي ماركوس راشفورد، بجانب الألماني ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي، وتروي ديني لاعب واتفورد.

وسجل "مو" 3 أهداف خلال 4 مباريات في يناير، بواقع هدف في مرمى برايتون، وهدفين في شباك كريستال بالاس.

ويتربع الفرعون المصري على عرش قائمة هدافي الدوري بـ16 هدفا، متفوقا على أوباميانج بهدف.

وتأتي جائزة لاعب الشهر، قبل ساعات من مواجهة وست هام، في العاشرة مساء اليوم، في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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