أبو العروسة 84 تتخطى 1.5 مليون مشاهدة في 12 ساعة (شاهد الحلقة)

لميس محمد

يواصل مسلسل ابو العروسة نجاحاته محققا أصداء واسعة مع الجمهور مع كل حلقة يتم عرضها، فبعد انتهاء عرض الحلقة الجديدة على التليفزيون وأيضاً موقع يوتيوب يتكون محل نقاش بين الجمهور، وشهدت الحلقة الـ 84 من المسلسل التى عرضت أمس العديد من الأحداث الجديدة التى تفاعل معها الجمهور.

وحققت حلقة ابو العروسة 84 نسبة مشاهدة مرتفعة على يوتيوب، بعد عرضها مساء أمس الأحد، وتخطى عدد مشاهداتها مليوناً ونصف المليون خلال 12 ساعة.

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