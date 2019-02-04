مصدر لمصراوي: غلق ستاد الإسماعيلية عقب مباراة الدراويش ضد النجوم بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل

كشف مصدر مسئول بالنادي الإسماعيلي أن مباراة الدراويش أمام نجوم افي سي هي الأخيرة على ملعب الإسماعيلية قبل غلقه بسبب كأس الأمم الأفريقية.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن إدراج اسم ستاد الإسماعيلية ضمن الملاعب التي ستقام عليها مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي ستستضيفها مصر.

وصرح مصدر مسئول بالاسماعيلي -رفض الكشف عن اسمه- لمراسل الخليج 365 أن إدارة النادي الإسماعيلي حصلت على موافقة بخوض مباراة النجوم المقرر لها يوم 16 فبراير الجاري على ملعب الإسماعيلية على أن تكون الأخيرة ليتم تسليم الاستاد بعدها لاتحاد الكرة لبدء أعمال الصيانة.

جدير بالذكر أن مصر نالت شرف استضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.