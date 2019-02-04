مصدر يكشف لمصراوي موقف علي معلول من تمديد تعاقده مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

كشف مصدر مقرب من التونسي علي معلول المدافع الأيسر للنادي الأهلي، أن اللاعب رحب بتمديد تعاقده مع النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، لكنه يرغب في التقدير المناسب.

وقال المصدر في تصريحات لـ"الخليج 365" "معلول لا يٌمانع تمديد تعاقده مع الأهلي والإستمرار بين صفوفه لسنوات أخرى بشرط أن يتم تقديره ماديا بالشكل المطلوب".

وتابع "رغبة معلول في التقدير المناسب تأتي بعد أن وصل للنادي في وقت سابق عروض بملايين الدولارات من أندية خارجية لشرائه لكن تم رفضها جميعا".

وواصل "معلول رحب في حديثه مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بتمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وطلب تقدير الأهلي للمستويات التي يقدمها مع الفريق منذ التعاقد معه وأنه أصبح أحد الركائز الأساسية علي مدار 3 سنوات".

وأضاف "معلول يتقاضي من الأهلي في الموسم الحالي 550 ألف دولار، وفي الموسم المقبل 600 ألف دولار وهي مبالغ لم تعد مناسبة لقدراته وأيضا للمستويات التي يقدمها مع النادي ولذلك فهو ينتظر ان يتم تقديره ماديا ولن يُمانع وقتها التوقيع علي عقود التمديد".

واختتم المصدر حديثه "فرجاني ساسي لاعب الزمالك يتقاضى مليون و400 ألف دولار فى الموسم، أي أكثر من أضعاف ما يتقاضاه معلول، لذا يرغب ظهير الاهلي في تقديره وتعويضه عن عروض الملايين التي وصلته ورفضها ناديه".