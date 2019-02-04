يرى محمد صلاح، مدرب الزمالك السابق، أن ثلاثي الفريق الأبيض يوسف أوباما، ومحمود علاء، ومحمود عبدالمنعم كهربا، بجانب عمرو السولية، لاعب الأهلي، يستحقون الانضمام لمنتخب مصر.
قال صلاح في تصريحات لبرنامج "ألماتش" الذي يقدمهالإعلامي، هاني حتحوت، على قناة صدى البلد، إن السولية، لاعب وسط، يجيد الدفاع والهجوم وصناعة اللعب وتسجيل الأهداف، مشيرا إلى أنه يرفض الحديث عن استبعاد
وتابع أن وليد سليمان، لاعب الأهلي، من العناصر المميزة وتراجعه عن الاعتزال يرجع إلى أنه رجل وطني ومستعد لتلبية نداء منتخب بلده في أي وقت.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد صلاح: ثلاثي الزمالك يستحق الانضمام للمنتخب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.