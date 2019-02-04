شاهد.. العثور على جثة في حطام طائرة إميليانو سالا

عثرت فرق البحث على جثة داخل حطام الطائرة التي عثر عليها، أمس الأحد، التي كان على متنها النجم الأرجنتيني إيمليانو سالا قبل فقدانها، وإلى الآن لم يتم التأكد أنها جثة سالا أو الطيار.
من جانبه، صرح والد سالا، هوراسيو، لشبكة كرونيكا التلفزيونية الأرجنتينية "لااستطيع استيعاب ما حدث، هذا كابوس، وأنا يائس وقانط."
وقال فريق المحققين بعدما وجدوا حطام الطائرة: "عثرنا على حطام الطائرة في قعر البحر على عمق لا يتجاوز 63 مترا بعد ساعتين من البحث".
وأضاف أنهم تمكنوا من التعرف على وجود الحطام باستخدام الموجات الصوتية، وذلك قبل أن يرسل غواصة مزودة بأجهزة تصوير إلى قاع البحر، للتأكد من أن الحطام يعود للطائرة المفقودة بالفعل.
وكان سالا على متن الطائرة القادمة من مدينة نانت الفرنسية إلى كارديف الويلزية من أجل الانتقال لفريقه الجديد، كارديف سيتي، قبل أن تختفي إشارات الطائرة من على أجهزة الرادار.
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