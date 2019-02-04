التعاون السعودي يضم مهاجم الأهلي منصور المولد لموسمين

منصور المولد ينضم للتعاون كتب - محمد صبحي أنهت إدارة نادي التعاون اليوم إجراءات ضم مهاجم النادي الأهلي "منصور المولد" 22 عاما ضمن خطة النادي لدعم صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري. وأكد النادي في تغريدة أطلقها عبر الحساب الرسمي على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: " وقع اللاعب لمدة موسمين قادمين مع أفضلية التجديد لموسمين إضافيين". وأضاف النادي: "تم توقيع العقد مع التعاون بمقر النادي بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة الأستاذ علي الشايعي ووكيل أعمال اللاعب الدكتور صالح اليامي". ويستعد فريق التعاون لمواجهة الاتحاد يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري السعودي للمحترفين.

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