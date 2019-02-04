كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائد باريس سان جيرمان يحذر مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سيفا في تصريحات صحفية: "لا تقلقوا بشأننا، عندما نذهب لمانشستر الثلاثاء المقبل ستكون مسابقة مختلفة وأجواء مختلفة وبيئة مختلفة".
وأضاف قائد البي إس جي قائلاً: "حتى تحين مباراتنا ضد يونايتد، سنعمل بيننا على أن نظهر بشكل مختلف".
واختتم: "سنواجه فريقًا عظيمًا، مانشستر يونايتد فاز بـ ٩ من أصل ١٠ مباريات".
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | قائد باريس سان جيرمان يحذر مانشستر يونايتد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.