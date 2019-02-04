رياضة | علي معلول يرحب بتجديد تعاقده مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر علي معلول يرحب بتجديد تعاقده مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أبدى التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ترحيبه بتجديد تعاقده مع القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.
وينتهي عقد معلول مع الأهلي نهاية الموسم المقبل، حيث يحق للاعب التوقيع على عقود انتقاله لأي ناد في يناير المقبل دون الرجوع إلى النادي الأحمر.
وكان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأحمر قد أكد في تصريحات له بأن ملف تجديد تعاقد بعض اللاعبين مع النادي سيتم خلال الأيام المقبلة.
ورحب معلول بتجديد تعاقده مع الأهلي لكنه اشترط الحصول على مقابل مادي أعلى مما يتقاضاه من النادي حاليا خاصة وأنه تلقى عدة عروض بمقابل مادي أكبر لكن النادي تمسك به.
والجدير بالذكر أن معلول قد انتقل للأهلي في صيف 2016 حيث لعب خلالها 76 مباراة، أحرز فيها 8 أهداف وصنع 22 هدفا.
الأهلي يحدد موعد السفر لتنزانيا
حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي التاسع من فبراير الجاري موعدًا للسفر إلى تنزانيا؛ استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني المحدد لها يوم 12 من الشهر ذاته في الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويتصدر الأهلي مجموعته الرابعة بدور المجموعات برصيد 7 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري في مواجهات الدور الأول من منافسات دور المجموعات.
يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة إنبي غدًا بالدوري الممتاز على أن يخوض مباراة جديدة في الدوري مساء الجمعة المقبل أمام حرس الحدود قبل السفر السبت المقبل إلى تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا.
الأهلي يطمئن على ترتيبات السفر إلى تنزانيا
أجرى خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، أجرى العديد من الاتصالات الهاتفية خلال الساعات الماضية مع السفارة المصرية في تنزانيا؛ للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا المحدد لها 12 فبراير الجاري في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وتواصل مرتجي هاتفيًا مع السفير محمد جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا؛ من أجل الاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة برحلة الأهلي وإقامة البعثة وغيرها من الأمور المرتبطة برحلة الفريق المرتقبة.
ومن جهته، كثف سمير عدلي المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أيضا من اتصالاته مع السفارة المصرية في دار السلام العاصمة التنزانية ومسئولي نادي سيمبا؛ لترتيب كافة الأمور الخاصة بالرحلة.
سمير عدلي يسبق بعثة الأهلي إلى تنزانيا
تقرر سمير عدلي، المدير الإداري بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن يسبق بعثة الفريق إلى تنزانيا يوم الجمعة المقبل؛ من أجل ترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة البعثة والاطمئنان على فندق الإقامة وملاعب التدريب.
وحدد الجهاز الفني السبت المقبل موعدًا للسفر إلى تنزانيا لخوض مواجهة سيمبا التي تقام يوم 12 من الشهر الجاري، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويتصدر الأهلي مجموعته الرابعة بدور المجموعات برصيد 7 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والتعادل امام شبيبة الساورة الجزائري في مواجهات الدور الأول من منافسات دور المجموعات.
الأهلي يصطحب "الشيف الدالي" في رحلة تنزانيا
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اصطحاب الشيف الدالي خلال رحلة تنزانيا المقرر لها السبت المقبل استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني المقرر لها الثلاثاء من الأسبوع المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
ويتصدر الأهلي مجموعته الرابعة بدور المجموعات برصيد 7 نقاط بعد الفوز على فيتا كلوب الكونغولي وسيمبا التنزاني والتعادل أمام شبيبة الساورة الجزائري في مواجهات الدور الأول من منافسات دور المجموعات.
وكان الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا على سيمبا التنزاني في الجولة الثالثة بخماسية نظيفة سجلها عمرو السولية وجونيور أجايي وعلي معلول وكريم نيدفيد «هدفين».
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