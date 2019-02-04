رياضة | سولشاير يكشف عن السياسة التي اتبعها للفوز على ليستر سيتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير يكشف عن السياسة التي اتبعها للفوز على ليستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي على فوز فريقه، امام ليستر سيتي بهدف نظيف، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، على ملعب كينج باور.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "نجحنا بالخروج بشباك نظيفة وهذا أمرُ رائع، لعب ليندلوف وبايي بشكل جيّد أمام آرسنال. لم يبدأ بايي بشكل ممتاز أمام ليستر ولكنهما قدّما مستوىً جيّدًا".

وواصل: "إنها المرة الأولى التي نحافظ فيها على الشباك في الفترة الماضية حيث استقبلنا أمام برايتون وبيرنلي وآرسنال. من المهم الخروج بشباك نظيفة".

وتابع قائلاً: "قد يحدث أي شيء داخل منطقة الجزاء وتستقبل هدف التعادل بأية لحظة، يحظى هاري ماجواير بحضور قوي في الكرات الرأسية وكان يتوجّب علينا الدفاع جيدًا في تلك المواقف".

واختتم سولشاير: "لقد كان مجهودًا رائعًا حارب فيه جميع اللاعبين، من أجل الحفاظ على نظافة الشباك، ونجحوا في ذلك".