رياضة | أسطورة إنجلترا يشيد بمهاجم مانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة إنجلترا يشيد بمهاجم مانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد أسطورة المنتخب الإنجليزي السابق وفريق ليفربول، بمهاجم فريق مانشستر يونايتد، الشاب ماركوس راشفورد، الذي يقدم مستويات مميزة برفقة الشياطين الحمر، خلال الفترة الماضية. وقال كاراجير في تصريحات صحفية: "يستطيع راشفورد أن يكون مهاجم مانشستر يونايتد الأساسي، لا يحتاج يونايتد لشراء مهاجم آخر، بإمكان راشفورد قيادة يونايتد للفوز بلقب بريميرليج أو وقال كاراجير في تصريحات صحفية: "يستطيع راشفورد أن يكون مهاجم مانشستر يونايتد الأساسي، لا يحتاج يونايتد لشراء مهاجم آخر، بإمكان راشفورد قيادة يونايتد للفوز بلقب بريميرليج أو دوري أبطال أوروبا ". ويُكمل كاراجير بقوله: "يمر راشفورد بفترة ممتازة حاليًا وإن واصل هذه المستويات فإن يونايتد لا يحتاج التعاقد مع مهاجم جديد أو أن يعود لوكاكو لخط المقدمة".

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