رياضة | تدريبات خفيفة للاعبي الزمالك فى كينيا بعد الخسارة من جورماهيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات خفيفة للاعبي الزمالك فى كينيا بعد الخسارة من جورماهيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الذين شاركوا في مباراة جورماهيا الكيني أمس فى الكونفيدرالية تدريبات خفيفة بحديقة الفندق الذى يقيم فيه الفريق في كينيا، وذلك تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال وأيمن عبد العزيز مدرب الفريق.
كما قام السويسري كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك باصطحاب باقي اللاعبين إلى ملعب أوتيلي الذي يبعد عن فندق الاقامة بنحو ستة كيلو مترات لأداء مران قوي.
ويستعد الزمالك للعودة من كينيا بعد خوض مباراة جورماهيا الكيني في الجولة الأولى لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية.
وبذلك حصد الفريق الكيني أول ثلاث نقاط بالمجموعة، ويظل رصيد الفريق الأبيض عند النقطة صفر
تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك
عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق في فندق الإقامة بكينيا منذ قليل.
وأكد "جروس" خلال جلسته مع اللاعبين أن مباراة جورماهيا بالكونفيدرالية أمس لا بد من إغلاق صفحتها، وعليهم أن يركزوا فيما هو قادم بداية من مباراة النجوم إف سي في الدوري العام.
وأضاف جروس للاعبين أنه مازالت أمامهم خمس مباريات يستطيعون من خلالها التأهل لربع النهائى بالكونفيدرالية.
وسقط الزمالك في فخ الهزيمة أمام جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، ضمن مباريات الجولة الاولى لدور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.
ويستعد الزمالك لمواجهة النجوم المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين للدوري الإنجليزي.
الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز
واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.
ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.
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