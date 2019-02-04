رياضة | عاجل.. العثور على جثة داخل طائرة المفقود "سالا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. العثور على جثة داخل طائرة المفقود "سالا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فرع تحقيقات الحوادث الجوية المسؤول عن البحث طائرة المفقود إيميليانو سالا العثور على جثة داخل الطائرة خلال الساعات الأخيرة من عملية البحث.

ذكرت شبكة سكاي سبورت في خبر عاجل، أن فرع تحقيقات الحوادث الجوية يقول أن لقطات فيديو تحت الماء أظهرت جثة داخل الطائرة التي كانت تحمل اللاعب إيميليانو سالا.

واشارت التقارير، إلى أن فرع التحقيقات لم يتعرف حتي الآن على هوية الشخص الذي تم العثور على جثته داخل الطائرة، فهناك شكوك بأنه اللاعب إيميليانو سالا وشكوك أخري بأنه الطيار الذي أقلع بالرحلة من فرنسا.

الجدير بالذكر أن فريق البحث عثر يوم أمس على الطائرة تحت المياه بعمق 65 متر، ليتم اليوم مواصلة البحث والعثور على جثة داخل الطائرة.