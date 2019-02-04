رياضة | سولشاير: لست سعيد بأداء اللاعبين رغم الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: لست سعيد بأداء اللاعبين رغم الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن سعادته بالفوز بهدف نظيف على ليستر سيتي، ولكنه ليس سعيدًا بالمستوى، كما أن اللاعبون كذلك ليسوا سعداء بالمستوى لأنهم يعرفون أنهم يستطيعون تقديم أداء أفضل.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "أخرجت سانشيز لأننا أردنا تغيير ديناميكية الأداء وبطبيعة الحال كان مارشيال سيلعب بنشاط أكبر".

وأضاف قائلاً: "أخرجت أليكسيس سانشيز لأننا أردنا تغيير ديناميكية الأداء وبطبيعة الحال كان مارشيال سيلعب بنشاط أكبر".

وواصل: "نعم استمتعت بهدف راشفورد رغم أنني طلبت منه وضع الكرة بين قدمي شمايكل لأنها عادة يفتح قدميه (عند مواجهة المهاجم)، ولكنه هدف رائع ولا يمكنني أن أتشكى".

واختتم بقوله: "لعب راشفورد الكثير من المباريات مؤخرًا وقد تعرض أمس لإصابة مبكرًا وتخدّرت قدمه وعانى بعدها لكنه استمر في اللعب. أحسنت!".