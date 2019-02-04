رياضة | سولشاير: لست سعيد بأداء اللاعبين رغم الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: لست سعيد بأداء اللاعبين رغم الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "أخرجت سانشيز لأننا أردنا تغيير ديناميكية الأداء وبطبيعة الحال كان مارشيال سيلعب بنشاط أكبر".
وأضاف قائلاً: "أخرجت أليكسيس سانشيز لأننا أردنا تغيير ديناميكية الأداء وبطبيعة الحال كان مارشيال سيلعب بنشاط أكبر".
وواصل: "نعم استمتعت بهدف راشفورد رغم أنني طلبت منه وضع الكرة بين قدمي شمايكل لأنها عادة يفتح قدميه (عند مواجهة المهاجم)، ولكنه هدف رائع ولا يمكنني أن أتشكى".
واختتم بقوله: "لعب راشفورد الكثير من المباريات مؤخرًا وقد تعرض أمس لإصابة مبكرًا وتخدّرت قدمه وعانى بعدها لكنه استمر في اللعب. أحسنت!".
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