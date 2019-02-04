رياضة | لوكا مودريتش يجدد عقده مع ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لوكا مودريتش يجدد عقده مع ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم لوكا مودريتش، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، يُريد البقاء بصفوف النادي المكلي، وعلى ذلك فإنه سيجدد عقده.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "الآس" الإسبانية، فإن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، سيقدم عرضاً لتجديد عقد مودريتش لعام أو عامين إضافيين، حيث أن عقد النجم الأفضل في العالم ينتهي عام 2020 (سيبلغ من العمر 34 عاماً)، التجديد سيتضمن زيادة في الراتب للكرواتي.

الجدير بالذكر أنه لعدة أشهر ماضية كان مودريتش قد خطط للمغادرة، بعد فشل انتقاله إلى إنتر ميلان الإيطالي، وكان نيته أن يطلب الرحيل في الصيف المقبل.

ومع ذلك، وكما أشارت المصاد الخاصة بالصحيفة الإسبانية، فقد تغيرت رغبة الكرواتي وأصبح يريد الاستمرار في ريال مدريد لما يقدمه النادي الأفضل في العالم ولان عائلته سعيده هنا.

يكر أن مودريتش قد وصل إلى ريال مدريد موسم 2012/13 ، ولعب 287 مُباراة، سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 44 وحقق 4 دوري الأبطال و 4 مونديال و 3 سوبر أوروبي و 1 ليجا و 1 كأس ملك و 2 سوبر إسباني.