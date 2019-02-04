رياضة | اتحاد الكرة: "برج العرب" يستضيف قمة الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة: "برج العرب" يستضيف قمة الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، جلسة تحفيزية مع لاعبي الفريق في فندق الإقامة بكينيا منذ قليل.

وأكد "جروس" خلال جلسته مع اللاعبين أن مباراة جورماهيا بالكونفيدرالية أمس لا بد من إغلاق صفحتها، وعليهم أن يركزوا فيما هو قادم بداية من مباراة النجوم إف سي في الدوري العام.

وأضاف جروس للاعبين أنه مازالت أمامهم خمس مباريات يستطيعون من خلالها التأهل لربع النهائى بالكونفيدرالية.

وسقط الزمالك في فخ الهزيمة أمام جورماهيا الكيني بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس، ضمن مباريات الجولة الاولى لدور المجموعات من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجوم المقرر لها يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين للدوري الإنجليزي.

الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم. ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني. ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة. جدول ترتيب الدوري المصري 1- الزمالك 45 نقطة 2- بيراميدز 39 نقطة 3- الأهلي 33 نقطة 4- مصر المقاصة 30 نقطة 5- المقاولون العرب 28 نقطة 6- الإنتاج الحربي 28 نقطة 7- طلائع الجيش 25 نقطة 8- المصري البورسعيدي 25 نقطة 9- سموحة 25 نقطة 10- حرس الحدود 24 نقطة 11- الإسماعيلي 23 نقطة 12- الجونة 22 نقطة 13- الداخلية 21 نقطة 14- إنبي 21 نقطة 15- النجوم 20 نقطة 16- وادي دجلة 20 نقطة 17- الاتحاد السكندري 20 نقطة 18- بتروجت 15 نقطة

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