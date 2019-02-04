رياضة | "جروس" يحمل لاعبي الزمالك الهزيمة أمام جورماهيا الكيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جروس" يحمل لاعبي الزمالك الهزيمة أمام جورماهيا الكيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حمل السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، لاعبيه مسئولية الخسارة أمام جورماهيا الكيني بالأمس بنتيجة 4-2 في الجولة الأولى لدور المجموعات من منافسات الكونفدرالية الافريقية.

جروس أكد للإدارة أن اللاعبين لم ينفذوا المطلوب منه وقصروا بشكل كبير في العديد من الجوانب الدفاعية رغم تعليماته لهم بضرورة العودة إلى الخلف.

ودافع المدرب عن نفسه فيما يتعلق بالدفع بمحمود حمدي "الونش" في التشكيلة الأساسية وأكد أنه لم يتسرع بالدفع به طوال الفترة الماضية وبعد عودته للمشاركة من المباريات عقب الشفاء من الإصابة وفضل الانتظار لحين استكمال فورمته وهو ما حدث قبل لقاء الأمس بعدما تألق في التدريبات وكان يحتاج لوجوده للاستفادة من خبراته والروح القتالية له.

تفاصيل جلسة جروس مع لاعبي الزمالك