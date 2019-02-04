رياضة | تير شتيجن: دوري الأبطال هدفنا دائمًا.. وهذا ما تعلمته من مباراة روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تير شتيجن: دوري الأبطال هدفنا دائمًا.. وهذا ما تعلمته من مباراة روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب النجم الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، عن رضاه التام عن مستوياته مع فريقه برشلونة الإسباني، خلال الفترة الماضية، وأنه يتطلع لمزيد من التألق.

وقال تير شتيجن خلال حوار صحفي: "هل دوري الأبطال هو الهدف الرئيسي لنا ؟ نعم بالتأكيد ولكن ليس هذا الموسم فقط بل في كل موسم نحن نحاول دائما أن نقدم أفضل أداء ممكن من أجل كل لقب ممكن و لكن أحيانا تحتاج بعض الحظ".

وأضاف: "ما هو الشيء الذي تعلمه الفريق من مباراة روما ؟ يجب أن نتعلم من الأخطاء التي وقعنا فيها في الماضي و أن نحاول أن لا نكررها مرة اخرى الخطوة الأولى ستكون ليون و نحن بالفعل مركزين على ذلك اللقاء".