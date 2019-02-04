رياضة | تير شتيجن: دوري الأبطال هدفنا دائمًا.. وهذا ما تعلمته من مباراة روما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تير شتيجن: دوري الأبطال هدفنا دائمًا.. وهذا ما تعلمته من مباراة روما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب النجم الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة الإسباني، عن رضاه التام عن مستوياته مع فريقه برشلونة الإسباني، خلال الفترة الماضية، وأنه يتطلع لمزيد من التألق.
وقال تير شتيجن خلال حوار صحفي: "هل دوري الأبطال هو الهدف الرئيسي لنا ؟ نعم بالتأكيد ولكن ليس هذا الموسم فقط بل في كل موسم نحن نحاول دائما أن نقدم أفضل أداء ممكن من أجل كل لقب ممكن و لكن أحيانا تحتاج بعض الحظ".
وأضاف: "ما هو الشيء الذي تعلمه الفريق من مباراة روما ؟ يجب أن نتعلم من الأخطاء التي وقعنا فيها في الماضي و أن نحاول أن لا نكررها مرة اخرى الخطوة الأولى ستكون ليون و نحن بالفعل مركزين على ذلك اللقاء".
وبسؤواله .. كيف تصف تطورك مع برشلونة منذ 2014؟ أجاب تير شتيجن: "جيد جدا في كل مباراة تتعلم شيء جديد لكن سأظل أتعلم إلى غاية اخر يوم لي مع الفريق حاليا أنا في الطريق الصحيح و اريد الاستمرار في ذلك".
وعن زميله بالفريق والحارس المرمى ياسبر سيسلسن قال تير شتيجن: "هو يقدم أداء رائع في المباريات التي يشارك فيها. بالنسبة لي من الرائع أن تحظى بحارس جيد من خلفك ليدفعك لتقديم أفضل ما لديك، فريق مثل برشلونة يحتاج حارس مثل سيلسين".
وواصل: "هل ستبقى لمدة طويلة؟ نعم لدي 3 سنوات متبقية في عقدي و أنا سعيد في هذه المدينة و هم يعاملونني بطريقة مذهلة، لا أعرف ما سيحدث في المستقبل لكن أتمنى أن ابقى لمدة طويلة".
واختتم بقوله: هل ستكون مدرب مستقبلا؟ لم أفكر بذلك بعد لكن ربما لن أقول أنني لست مهتما بهذا الأمر".
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